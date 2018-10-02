Що таке лейкоз котів?

Лейкоз котів (FeLV) – це ретровірус, що належить до тієї ж групи вірусів, що й ВІЛ, проте він не передається людям.

Тепер він набагато рідше зустрічається в котів, ніж раніше, і частка заражених здорових котів становить менше 1 %. Це результат широкомасштабних і ефективних щеплень кошенят і котів, що проводилися з 1990-х років.

Що станеться, якщо кіт або кошеня захворіє на лейкоз котів?

Лейкоз котів пригнічує імунну систему й викликає повільну інфекцію, що робить зараженого кота дуже вразливим до інших захворювань, зокрема таких:

рак;

запалення різних органів тіла;

репродуктивні проблеми.

У кошенят він може викликати повільне й поступове погіршення стану здоров’я, яке, якщо його не лікувати, призводить до смерті.

Як поширюється лейкоз котів?

Він передається від кота до кота через слину, коли вони вилизують один одного, мають спільні миски для корму та взагалі контактують один з одним. Він також може передаватися через інші виділення з організму, кров і молоко.

Цей вірус може певний час ховатися всередині клітин організму кошеняти або кота – це явище називається латентністю. Він вставляє свою ДНК у ДНК кота й здатен «прокинутися» й викликати захворювання через тривалий час після початкового інфікування.

Як довго може тривати перебіг лейкозу котів?

Перебіг лейкозу котів зазвичай триває до трьох років, хоча в багатьох випадках кіт помирає раніше.

Чи можна вакцинувати тварину від лейкозу котів?

На щастя, є вакцинація, яка допомагає запобігти хронічній інфекції та смертельній хворобі.

Вакцина від лейкозу котів належить до обов’язкових щеплень, тобто вона є обов’язковою для всіх котів і кошенят. Вам слід звернутися до ветеринарного лікаря, щоб він призначив відповідну програму щеплення кошеняти.

Коли найкращий час вакцинувати кошеня?

Оптимальний вік для першої вакцинації кошеняти – 8 тижнів, для другої – через 3–5 тижнів. Це стосується обов’язкових щеплень, які захищають кошеня від найпоширеніших захворювань із високим ризиком. До них належать:

грип котів – як герпесвірус котів (fHV), так і каліцивіроз котів (FCV);

вірус панлейкопенії котів (FPV);

вірус лейкозу котів (FeLV).

Ветеринарний лікар також розповість вам про інші рекомендовані щеплення для кошеняти залежно від його способу життя, зокрема, від того, чи буде воно виходити надвір і контактувати з іншими котами.

Чи потрібна повторна вакцинація від лейкозу котів?

Так, як і у випадку інших обов’язкових щеплень, ветеринарний лікар зробить кошеняті першу ревакцинацію від лейкозу котів у віці від 12 до 16 тижнів.

Щойно кошеняті виповниться рік, йому буде потрібно зробити першу щорічну ревакцинацію, яку потім буде потрібно повторювати щороку. Якщо вам потрібна додаткова інформація або фахова консультація, зверніться до місцевого ветеринарного лікаря.