Які щеплення обов’язково мають бути в кошеняти? .

Існує кілька щеплень, які в цілому можна поділити на дві категорії:

обов’язкові щеплення;

рекомендовані щеплення.

Обов’язкові щеплення призначаються для всіх кошенят і дорослих котів незалежно від їхнього способу життя, тоді як рекомендовані (їх також називають неосновними) потрібно робити залежно від ризику впливу конкретного захворювання або вірусу.

Ветеринарний лікар порекомендує найбільш відповідну програму вакцинації залежно від умов життя кошеняти.

Які рекомендовані щеплення потрібно зробити кошеняті?

Кошеня варто вакцинувати проти таких захворювань:

Грип котів: спричиняється різними патогенними мікроорганізмами, включно з герпесвірусом котів (fHV) і каліцивірусом котів (FCV). Грип котів уражає органи зору, ротову порожнину та дихальні шляхи тварин.

Вірус панлейкопенії котів (FPV): вірусна інфекція, що викликає діарею та блювоту та має високу летальність.

Вірус лейкозу котів (FeLV): це захворювання пригнічує імунну систему, через що заражений кіт стає надзвичайно вразливим до інших захворювань.

Ветеринарний лікар зможе оцінити профіль ризику для кошеняти й визначити найкращий вік для проведення щеплень. Він підготує програму вакцинації, спеціально адаптовану до кошеняти та його потреб.

Чи потрібно робити кошеняті щеплення відразу після народження?

Новонароджені кошенята захищені антитілами, що передаються їм від матері з першим молоком (молозивом). Критичний період настає тоді, коли концентрація антитіл матері вже недостатня для захисту від вірусів, але все ще досить висока, щоб запобігти ефективній вакцинації. У цей час кошеня є найуразливішим до інфекції.

Коли кошеняті слід робити перші щеплення?

Оптимальний вік для першої вакцинації кошеняти – вісім тижнів (або від семи до дев’яти тижнів), а для другої – ще через три – п’ять тижнів. Це найкращий час для проведення необхідних щеплення.

Чи будуть уже зроблені кошеняті потрібні щеплення, коли я візьму його до себе?

Оскільки перше щеплення рекомендовано робити приблизно у вісім тижнів, імовірно, що кошеня вже буде вакциноване, коли потрапить до вас додому. Обов’язково наполягайте на тому, щоб фахівець із розведення або притулок надав вам запис про щеплення, і передайте його ветеринарному лікарю під час обговорення програми вакцинації кошеняти.

Чи оглядатиме ветеринарний лікар кошеня перед щепленням?

Ветеринарний лікар ретельно огляне кошеня перед вакцинацією, щоб переконатися, що його здоров’я в гарному стані. На цьому етапі важливо повідомити лікаря про будь-яку незвичайну поведінку або симптоми – це може бути що завгодно: від утоми до випадкової діареї.

Коли кошеня зможе вийти на вулицю?

Кошеня залишатиметься незахищеним ще певний час після другого щеплення. Точний період зможе повідомити ветеринарний лікар. До того часу кошеня не слід випускати на вулицю.

Чи потрібно буде робити кошеняті ревакцинацію?

Ревакцінацію роблять для профілактики грипу, панлейкопенії та лейкозу котів у віці від 12 до 16 тижнів.

Коли кошеняті виповниться один рік, ветеринарний лікар повинен також зробити йому щорічні щеплення від цих вірусів.

Ознайомтеся з інформацією про ревакцінацію для кошенят, щоб зрозуміти, які щеплення потрібно зробити кошеняті та в якому віці.

Які інші щеплення рекомендовано зробити кошеняті?

Ветеринарний лікар також повинен запропонувати обов'язкове щеплення проти сказу. Необхідність цього щеплення не залежать від умов життя кошеняти та від того, чи плануєте ви подорожувати разом із ним. А якщо ви хочете подорожувати зі своїм кошеням у межах ЄС, то необхідна відповідна довідка про щеплення проти сказу.

Наявність усіх потрібних щеплень у певному віці кошеняти є однією з найважливіших умов для захисту його здоров’я протягом усього життя.