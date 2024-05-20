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Шартрез

Шартрези мають дуже врівноважений характер. Вони дружелюбні, спокійні й тихі, завжди намагаються бути поряд із власником.

Про породу шартрез

Коти породи шартрез добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Коти цієї породи не потребують постійної уваги, але дуже полюбляють бути поруч із власниками. Вони слідуватимуть за власником домівки, проте триматимуться трохи на відстані.

Шартрези дуже розважливі. Вони люблять лазити й мають неабиякий мисливський талант. Це пов’язано з їхнім хижацьким минулим.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Тихий / Люблячий / Відданий / Спокійний

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Легко піклуватися
Ідеально підходить для життя у помешканні

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