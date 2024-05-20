Коти породи шартрез добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Коти цієї породи не потребують постійної уваги, але дуже полюбляють бути поруч із власниками. Вони слідуватимуть за власником домівки, проте триматимуться трохи на відстані.

Шартрези дуже розважливі. Вони люблять лазити й мають неабиякий мисливський талант. Це пов’язано з їхнім хижацьким минулим.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)