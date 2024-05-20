Шартрез
Про породу шартрез
Коти породи шартрез добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Коти цієї породи не потребують постійної уваги, але дуже полюбляють бути поруч із власниками. Вони слідуватимуть за власником домівки, проте триматимуться трохи на відстані.
Шартрези дуже розважливі. Вони люблять лазити й мають неабиякий мисливський талант. Це пов’язано з їхнім хижацьким минулим.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Тихий / Люблячий / Відданий / Спокійний
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Легко піклуватися
Ідеально підходить для життя у помешканні
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