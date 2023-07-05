Корніш-рекси лише здаються тендітними – насправді це дуже міцна порода. Це ідеальні домашні улюбленці для власників, які хочуть активного кота для всієї родини.

Корніш-рекс – ручний кіт, який залюбки гратиметься з усіма. Ці коти добре ладнають з іншими тваринами, а ще вони стануть чудовими улюбленцями для дітей. Вони полюбляють бігати й лазити, тому їм потрібен простір. Корніш-рекси також полюбляють бути надворі або гуляти в саду.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)