Кімрійська кішка

Коти кімрійської породи дуже спокійні та відрізняються значним соціальним інтелектом. Вони орієнтовані на людей і сильно прив’язуються до сімей, у яких живуть.

Вони добре ладнають з іншим домашніми улюбленцями та дітьми. Головне – правильно їх познайомити. Ці врівноважені та спокійні коти дуже ласкаві та не люблять подовгу залишатися наодинці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)