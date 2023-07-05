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Кімрійська кішка

Завдяки своєрідній будові тіла та міцним заднім лапам коти кімрійської породи уміють чудово стрибати.
Cymric adult black and white

Про кімрійську кішку

Коти кімрійської породи дуже спокійні та відрізняються значним соціальним інтелектом. Вони орієнтовані на людей і сильно прив’язуються до сімей, у яких живуть.

Вони добре ладнають з іншим домашніми улюбленцями та дітьми. Головне – правильно їх познайомити. Ці врівноважені та спокійні коти дуже ласкаві та не люблять подовгу залишатися наодинці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 8-14 р.
Спокійний / Дружелюбний / Ніжний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато фізичної активності

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