Кімрійська кішка
Про кімрійську кішку
Коти кімрійської породи дуже спокійні та відрізняються значним соціальним інтелектом. Вони орієнтовані на людей і сильно прив’язуються до сімей, у яких живуть.
Вони добре ладнають з іншим домашніми улюбленцями та дітьми. Головне – правильно їх познайомити. Ці врівноважені та спокійні коти дуже ласкаві та не люблять подовгу залишатися наодинці.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 8-14 р.
Спокійний / Дружелюбний / Ніжний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато фізичної активності
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