Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Екзотичний короткошерстий кіт

Екзотичний короткошерстий кіт має милий і ласкавий характер; ці тварини досить тихі, тому з ними легко жити.
Exotic shorthair black and white

Про породу екзотичний короткошерстий кіт

Ця порода – це тварини звички, які люблять спокійну атмосферу та ласкаве поводження. Вони щасливі, коли їх розчісують і пестять діти, але навряд приєднаються до жвавих ігор із ними.

Екзотичний короткошерстий кіт має тихий і музичний голос, але спілкується переважно своїми великими й виразними очима. Вони люблять безпеку, тому віддають перевагу підлозі, де із задоволенням можуть пограти з іграшкою або приманкою, але так само будуть щасливі полежати в улюбленому місці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Категорія розміру: Середні
Спокійний / Тихий / Дружелюбний

Ключові факти

Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Найкраще підходять тихі домівки

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

Дізнатися більше
Дорослий кіт сибірської породи, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою