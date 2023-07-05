Екзотичний короткошерстий кіт
Про породу екзотичний короткошерстий кіт
Ця порода – це тварини звички, які люблять спокійну атмосферу та ласкаве поводження. Вони щасливі, коли їх розчісують і пестять діти, але навряд приєднаються до жвавих ігор із ними.
Екзотичний короткошерстий кіт має тихий і музичний голос, але спілкується переважно своїми великими й виразними очима. Вони люблять безпеку, тому віддають перевагу підлозі, де із задоволенням можуть пограти з іграшкою або приманкою, але так само будуть щасливі полежати в улюбленому місці.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Категорія розміру: Середні
Спокійний / Тихий / Дружелюбний
Ключові факти
Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Найкраще підходять тихі домівки
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