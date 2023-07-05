Японський бобтейл
Про котів породи японський бобтейл
Японський бобтейл – дуже розумна порода котів. Вони цікавляться всім, що відбувається вдома. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми та просто жити не можуть без спілкування з людьми.
Ці коти мають сильний характер і спілкуються з власниками мелодійним мурчанням. Японські бобтейли – здібні учні, яких можна легко навчити нових трюків. Вони здатні швидко зорієнтуватися навіть у незвичній ситуації.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Японія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-18 р.
Розумний / Грайливий / Енергійний / Люблячий / Дружелюбний / Жвавий / Галасливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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