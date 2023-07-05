Японський бобтейл – дуже розумна порода котів. Вони цікавляться всім, що відбувається вдома. Вони добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми та просто жити не можуть без спілкування з людьми.

Ці коти мають сильний характер і спілкуються з власниками мелодійним мурчанням. Японські бобтейли – здібні учні, яких можна легко навчити нових трюків. Вони здатні швидко зорієнтуватися навіть у незвичній ситуації.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)