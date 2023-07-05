Коти породи лаперм дуже активні й завжди раді провести час із власником. Це ніжні, віддані коти, які потребують контакту з людиною.

Коти породи лаперм – чудові сімейні компаньйони. Завдяки своєму ніжному, люблячому характеру вони добре ладнають з іншими домашніми тваринами та дітьми.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)