Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Лаперм

Лаперми – люблячі й товариські коти, відомі терплячим ставленням до всіх членів сім’ї.
LaPerm adult in black and white

Про котів породи лаперм

Коти породи лаперм дуже активні й завжди раді провести час із власником. Це ніжні, віддані коти, які потребують контакту з людиною.

Коти породи лаперм – чудові сімейні компаньйони. Завдяки своєму ніжному, люблячому характеру вони добре ладнають з іншими домашніми тваринами та дітьми.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-15 р.
Розумний / Ніжний / Активний / Дружелюбний / Галасливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

Дізнатися більше
Дорослий кіт сибірської породи, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою