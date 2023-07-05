Лаперм
Про котів породи лаперм
Коти породи лаперм дуже активні й завжди раді провести час із власником. Це ніжні, віддані коти, які потребують контакту з людиною.
Коти породи лаперм – чудові сімейні компаньйони. Завдяки своєму ніжному, люблячому характеру вони добре ладнають з іншими домашніми тваринами та дітьми.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-15 р.
Розумний / Ніжний / Активний / Дружелюбний / Галасливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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