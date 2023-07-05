Оцикети – впевнені коти, які радо спілкуються з гостями. Вони кмітливі й легко засвоюють правила своєї сім’ї. У поєднанні з дружелюбною природою це дає їм змогу швидко розуміти й виконувати команди.

Оцикети – товариські коти, що не люблять бути наодинці. Вони найкраще почуваються в активних сім’ях і прагнуть увесь час займатися чимось у компанії людей.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)