Оцикет
Про породу оцикет
Оцикети – впевнені коти, які радо спілкуються з гостями. Вони кмітливі й легко засвоюють правила своєї сім’ї. У поєднанні з дружелюбною природою це дає їм змогу швидко розуміти й виконувати команди.
Оцикети – товариські коти, що не люблять бути наодинці. Вони найкраще почуваються в активних сім’ях і прагнуть увесь час займатися чимось у компанії людей.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-18 р.
Дружелюбний / Активний / Впевнений / Розумний
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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