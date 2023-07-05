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Оцикет

Оцикети можуть здаватися дикими, але насправді це віддані сімейні коти.
Ocicat adult black and white

Про породу оцикет

Оцикети – впевнені коти, які радо спілкуються з гостями. Вони кмітливі й легко засвоюють правила своєї сім’ї. У поєднанні з дружелюбною природою це дає їм змогу швидко розуміти й виконувати команди.

Оцикети – товариські коти, що не люблять бути наодинці. Вони найкраще почуваються в активних сім’ях і прагнуть увесь час займатися чимось у компанії людей.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-18 р.
Дружелюбний / Активний / Впевнений / Розумний

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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