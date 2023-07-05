Орієнтальна
Про орієнтальну породу
Орієнтальні коти не люблять, коли на них не зважають, і радше воліють бути в центрі уваги. Тому вони можуть вимагати для себе багато часу й дуже прив’язуватися до одного власника.
Орієнтальні коти мають сильний характер і зазвичай дуже галасливі – часто мають гучний голос, за допомогою якого спілкуються з людьми. Вони полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-15 р.
Жвавий / Розумний / Дружелюбний / Галасливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
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