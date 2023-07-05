Орієнтальна

Орієнтальні коти не люблять, коли на них не зважають, і радше воліють бути в центрі уваги. Тому вони можуть вимагати для себе багато часу й дуже прив’язуватися до одного власника.

Орієнтальні коти мають сильний характер і зазвичай дуже галасливі – часто мають гучний голос, за допомогою якого спілкуються з людьми. Вони полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)