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Орієнтальна

Орієнтальна порода має сотні визнаних різновидів і є однією з найрізноманітніших за забарвленням шерсті.
Oriental adult in black and white

Про орієнтальну породу

Орієнтальні коти не люблять, коли на них не зважають, і радше воліють бути в центрі уваги. Тому вони можуть вимагати для себе багато часу й дуже прив’язуватися до одного власника.

Орієнтальні коти мають сильний характер і зазвичай дуже галасливі – часто мають гучний голос, за допомогою якого спілкуються з людьми. Вони полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 10-15 р.
Жвавий / Розумний / Дружелюбний / Галасливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги

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