Пітерболд
Про породу пітерболд
Пітерболди дуже прив’язуються до людей і люблять сидіти на руках. Є три різновиди котів цієї породи: повністю лисі, з короткою, тонкою «персиковою» шерстю, а також із трохи довшою, плюшево-оксамитовою шерстю. Завдяки своїй грайливості ці коти дуже добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми.
Пітерболд часто обирає одного улюбленого члена сім’ї та стає дуже вірним йому.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Росія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Жвавий / Грайливий
Ключові факти
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребують помірного грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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