Пітерболди дуже прив’язуються до людей і люблять сидіти на руках. Є три різновиди котів цієї породи: повністю лисі, з короткою, тонкою «персиковою» шерстю, а також із трохи довшою, плюшево-оксамитовою шерстю. Завдяки своїй грайливості ці коти дуже добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми.

Пітерболд часто обирає одного улюбленого члена сім’ї та стає дуже вірним йому.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)