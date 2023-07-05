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Пітерболд

Пітерболди – дуже розумні, жваві та грайливі коти, які зберігають свої якості протягом усього життя.
Peterbald adult black and white

Про породу пітерболд

Пітерболди дуже прив’язуються до людей і люблять сидіти на руках. Є три різновиди котів цієї породи: повністю лисі, з короткою, тонкою «персиковою» шерстю, а також із трохи довшою, плюшево-оксамитовою шерстю. Завдяки своїй грайливості ці коти дуже добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми.

Пітерболд часто обирає одного улюбленого члена сім’ї та стає дуже вірним йому.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Росія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Жвавий / Грайливий

Ключові факти

Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребують помірного грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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