Піксибоби – дуже розумні, товариські, активні та сміливі коти, які люблять гратися з іншими тваринами. Вони допитливі, привітні та люблять бути поруч із людьми. Про свої потреби вони повідомлять вам нявчанням, муркотінням та іноді гарчанням.

Хвости котів породи піксибоб бувають короткими або середніми, зігнутим або закрученим, але завжди гнучкі та потребують обережного поводження.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)