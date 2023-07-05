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Піксибоб

Коти породи піксибоб – єдина порода із припустимою полідактилією, вони можуть мати до семи пальців на кожній лапі.
Pixiebob adult black and white

Про котів породи піксибоб

Піксибоби – дуже розумні, товариські, активні та сміливі коти, які люблять гратися з іншими тваринами. Вони допитливі, привітні та люблять бути поруч із людьми. Про свої потреби вони повідомлять вам нявчанням, муркотінням та іноді гарчанням.

Хвости котів породи піксибоб бувають короткими або середніми, зігнутим або закрученим, але завжди гнучкі та потребують обережного поводження.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Дружелюбний / Активний / Грайливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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