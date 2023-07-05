Рагамаффін

Рагамаффіни – це вражаючі коти, незалежно від свого забарвлення: суцільного, біло-смугастого, черепахового або сіро-коричневого. Вони з радістю живуть із великими родинами, парами, літніми або одинокими власниками, стаючи для них чудовими й люблячими супутниками.

Ці ніжні й грайливі коти з милим характером виявляють ласку до дітей і добре ладнають з іншими тваринами в домі, що робить їх ідеальними сімейними улюбленцями. Їхній спокійний і люблячий темперамент означає, що вони терпляче ставляться до бурхливих ігор.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)