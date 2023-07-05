Рагамаффін
Про рагамаффіна
Рагамаффіни – це вражаючі коти, незалежно від свого забарвлення: суцільного, біло-смугастого, черепахового або сіро-коричневого. Вони з радістю живуть із великими родинами, парами, літніми або одинокими власниками, стаючи для них чудовими й люблячими супутниками.
Ці ніжні й грайливі коти з милим характером виявляють ласку до дітей і добре ладнають з іншими тваринами в домі, що робить їх ідеальними сімейними улюбленцями. Їхній спокійний і люблячий темперамент означає, що вони терпляче ставляться до бурхливих ігор.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Великий
Люблячий / Ніжний / Грайливий / Спокійний
Ключові факти
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребують помірного грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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