Російська
Про російську породу
Російські коти дружелюбні та грайливі, вони легко пристосовуються до будь-яких умов проживання в сім’ї. Ці коти добре ладнають з іншими тваринами в домі та виявляють терпіння щодо дітей.
Російські коти невибагливі й не потребують особливого догляду, але, якщо їх випускають надвір, варто забезпечити їм безпечну закриту зону, щоб уникнути можливого травмування за межами дому.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Росія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Дружелюбний / Розумний / Дружелюбний / Грайливий
Ключові факти
Потребує перебування надворі
Потребує легкого грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
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