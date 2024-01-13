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Російська

Російські коти поводяться стримано з незнайомцями, поки повністю не вивчать їх.
Russian adult black and white

Про російську породу

Російські коти дружелюбні та грайливі, вони легко пристосовуються до будь-яких умов проживання в сім’ї. Ці коти добре ладнають з іншими тваринами в домі та виявляють терпіння щодо дітей.

Російські коти невибагливі й не потребують особливого догляду, але, якщо їх випускають надвір, варто забезпечити їм безпечну закриту зону, щоб уникнути можливого травмування за межами дому.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Росія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-20 р.
Дружелюбний / Розумний / Дружелюбний / Грайливий

Ключові факти

Потребує перебування надворі
Потребує легкого грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

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