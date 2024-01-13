Російські коти дружелюбні та грайливі, вони легко пристосовуються до будь-яких умов проживання в сім’ї. Ці коти добре ладнають з іншими тваринами в домі та виявляють терпіння щодо дітей.

Російські коти невибагливі й не потребують особливого догляду, але, якщо їх випускають надвір, варто забезпечити їм безпечну закриту зону, щоб уникнути можливого травмування за межами дому.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)