Бірманська порода
Про котів бірманської породи
Бірманські коти – ідеальні домашні улюбленці. Вони надзвичайно товариські, вірні, ласкаві та зовсім невибагливі в догляді. Вони люблять бути поруч із людьми. Представники цієї породи досить стримані. Вони грайливі й активні, але не вимогливі, товариські, проте не прагнуть бути в центрі уваги.
Бірманські коти люблять бути поруч із людьми та добре ладнають з іншими домашніми улюбленцями. Головне – правильно їх познайомити. Коти бірманської породи – чудовий вибір для сімей із дітьми, адже вони врівноважені, терплячі й люблячі.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: М’янма
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Дружелюбний / Відданий / Люблячий / Тихий / Грайливий / Активний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Добре ладнають із людьми
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