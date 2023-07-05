Бірманська порода

Бірманські коти – ідеальні домашні улюбленці. Вони надзвичайно товариські, вірні, ласкаві та зовсім невибагливі в догляді. Вони люблять бути поруч із людьми. Представники цієї породи досить стримані. Вони грайливі й активні, але не вимогливі, товариські, проте не прагнуть бути в центрі уваги.

Бірманські коти люблять бути поруч із людьми та добре ладнають з іншими домашніми улюбленцями. Головне – правильно їх познайомити. Коти бірманської породи – чудовий вибір для сімей із дітьми, адже вони врівноважені, терплячі й люблячі.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)