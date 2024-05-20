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Шотландська висловуха

Шотландські висловухі мають спокійни, товариський характер. Хоча ці коти люблять поспати, вони також залюбки граються зі своїми власниками.

Scottish Fold

Про породу шотландська висловуха

Шотландські висловухі коти розумні, допитливі й віддані своїй сім’ї. Вони не надто галасливі та спілкуються тонким, тихим голосом.

Ця порода добре ладнає з дітьми й домашніми тваринами, якщо їх правильно познайомити.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Відданий / Дружелюбний

Ключові факти

Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

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