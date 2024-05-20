Шотландська висловуха
Шотландські висловухі мають спокійни, товариський характер. Хоча ці коти люблять поспати, вони також залюбки граються зі своїми власниками.
Про породу шотландська висловуха
Шотландські висловухі коти розумні, допитливі й віддані своїй сім’ї. Вони не надто галасливі та спілкуються тонким, тихим голосом.
Ця порода добре ладнає з дітьми й домашніми тваринами, якщо їх правильно познайомити.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Відданий / Дружелюбний
Ключові факти
Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
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