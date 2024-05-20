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Шотландська прямовуха

Як і його висловухий родич, шотландський прямовухий кіт має розслаблений, товариський характер, що дає йому змогу пристосовуватися до різних умов.
Scottish straight adult black and white

Про породу шотландська прямовуха

Ці коти народжуються в одному приплоді із шотландськими висловухими. Єдина різниця між ними полягає у формі вух.

У шотландських висловухих котів загорнуті вуха, а в прямовухих – прямі. Шотландські висловухі коти люблять і спати, і гратися. Вони добре ладнають з іншими тваринами та дітьми, якщо їх правильно познайомити.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Відданий / Дружелюбний / Дружелюбний / Тихий

Ключові факти

Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Добре ладнають із людьми

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