Шотландська прямовуха
Як і його висловухий родич, шотландський прямовухий кіт має розслаблений, товариський характер, що дає йому змогу пристосовуватися до різних умов.
Про породу шотландська прямовуха
Ці коти народжуються в одному приплоді із шотландськими висловухими. Єдина різниця між ними полягає у формі вух.
У шотландських висловухих котів загорнуті вуха, а в прямовухих – прямі. Шотландські висловухі коти люблять і спати, і гратися. Вони добре ладнають з іншими тваринами та дітьми, якщо їх правильно познайомити.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Відданий / Дружелюбний / Дружелюбний / Тихий
Ключові факти
Потребує легкого грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Добре ладнають із людьми
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