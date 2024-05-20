Шотландська прямовуха

Ці коти народжуються в одному приплоді із шотландськими висловухими. Єдина різниця між ними полягає у формі вух.

У шотландських висловухих котів загорнуті вуха, а в прямовухих – прямі. Шотландські висловухі коти люблять і спати, і гратися. Вони добре ладнають з іншими тваринами та дітьми, якщо їх правильно познайомити.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)