Сейшельська
Про сейшельську породу
Сейшельські коти дуже розумні, жваві й веселі. Крім того, вони віддані й люблячі. Протягом усього життя ці коти залишаються грайливими й активними. Вони не люблять, коли їх ігнорують, і воліють бути в центрі уваги.
Сейшельські коти полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства. Вони часто сильно прив’язуються до однієї людини.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Жвавий / Галасливий / Дружелюбний / Дружелюбний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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