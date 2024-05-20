Сейшельська

Сейшельські коти дуже розумні, жваві й веселі. Крім того, вони віддані й люблячі. Протягом усього життя ці коти залишаються грайливими й активними. Вони не люблять, коли їх ігнорують, і воліють бути в центрі уваги.

Сейшельські коти полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства. Вони часто сильно прив’язуються до однієї людини.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)