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Сейшельська

Сейшельські коти – дуже товариські тварини. Не заводьте кота цієї породи, якщо не зможете приділяти йому належної уваги.
Seychellois adult black and white

Про сейшельську породу

Сейшельські коти дуже розумні, жваві й веселі. Крім того, вони віддані й люблячі. Протягом усього життя ці коти залишаються грайливими й активними. Вони не люблять, коли їх ігнорують, і воліють бути в центрі уваги.

Сейшельські коти полюбляють бути з людьми та потребують їхнього товариства. Вони часто сильно прив’язуються до однієї людини.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Жвавий / Галасливий / Дружелюбний / Дружелюбний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

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