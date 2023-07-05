Сингапурська
Про сингапурську породу
Сингапурська кішка – допитлива, товариська, грайлива тварина невеликого розміру. Ці коти не схильні псувати майно, а ще хочуть брати участь у всьому, що робить власник.
Вони дуже розумні, люблять спілкуватися з людьми та зберігають ці риси до зрілого віку. Жвава й активна сингапурська кішка має ласкавий і грайливий характер, а також м’який і ніжний голос. Вона добре ладнає з іншими котами.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сінгапур
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Малий
Впевнений / Грайливий / Розумний / Дружелюбний / Дружелюбний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує багато уваги
Здоровий початок життя
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Як піклуватися про здоров’я кота
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