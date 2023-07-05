Сингапурська кішка – допитлива, товариська, грайлива тварина невеликого розміру. Ці коти не схильні псувати майно, а ще хочуть брати участь у всьому, що робить власник.

Вони дуже розумні, люблять спілкуватися з людьми та зберігають ці риси до зрілого віку. Жвава й активна сингапурська кішка має ласкавий і грайливий характер, а також м’який і ніжний голос. Вона добре ладнає з іншими котами.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)