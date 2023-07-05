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Сингапурська

Сингапурська кішка – найменша з відомих порід котів. Максимальна вага представників цієї породи сягає 3,75 кг.
Singapura adult black and white

Про сингапурську породу

Сингапурська кішка – допитлива, товариська, грайлива тварина невеликого розміру. Ці коти не схильні псувати майно, а ще хочуть брати участь у всьому, що робить власник.

Вони дуже розумні, люблять спілкуватися з людьми та зберігають ці риси до зрілого віку. Жвава й активна сингапурська кішка має ласкавий і грайливий характер, а також м’який і ніжний голос. Вона добре ладнає з іншими котами.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сінгапур
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Малий
Впевнений / Грайливий / Розумний / Дружелюбний / Дружелюбний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує багато уваги

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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