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Соукок

Соукок вважається однією з найрідкісніших порід котів у світі.
Sokoke adult black and white

Про породу соукок

Соукок – активні й розумні коти, з ніжним характером, проте не надто вимогливі до своїх власників. Ця порода неймовірно орієнтована на сім’ю й любить гратися, досліджувати простір або просто відпочивати поруч із власником.

Ця порода має характерне забарвлення типу плямистий таббі. Але через ген агуті, що зумовлює тикінг (світлі смуги на темних шерстинках) на однорідно забарвлених ділянках, зовнішність цих котів дійсно особлива.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Кенія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Активний / Ніжний / Грайливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Легко піклуватися

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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