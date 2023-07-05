Соукок
Про породу соукок
Соукок – активні й розумні коти, з ніжним характером, проте не надто вимогливі до своїх власників. Ця порода неймовірно орієнтована на сім’ю й любить гратися, досліджувати простір або просто відпочивати поруч із власником.
Ця порода має характерне забарвлення типу плямистий таббі. Але через ген агуті, що зумовлює тикінг (світлі смуги на темних шерстинках) на однорідно забарвлених ділянках, зовнішність цих котів дійсно особлива.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Кенія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Розумний / Активний / Ніжний / Грайливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Легко піклуватися
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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