Соукок – активні й розумні коти, з ніжним характером, проте не надто вимогливі до своїх власників. Ця порода неймовірно орієнтована на сім’ю й любить гратися, досліджувати простір або просто відпочивати поруч із власником.

Ця порода має характерне забарвлення типу плямистий таббі. Але через ген агуті, що зумовлює тикінг (світлі смуги на темних шерстинках) на однорідно забарвлених ділянках, зовнішність цих котів дійсно особлива.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)