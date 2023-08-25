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Тайська кішка

Тайські кішки дуже активні й грайливі, але вони спокійніші, ніж сіамські.
Thai adult black and white

Про породу тайська кішка

Тайські кішки дуже товариські, і вони щасливі бути поряд із людьми. Завдяки своєму спокійному та товариському характеру вони можуть легко пристосуватися до життя з котами, собаками й іншими домашніми тваринами.

Тайські кішки потребують багато взаємодії зі своїми власниками й проводять час, ходячи за членами родини по всьому будинку й залучаючись до будь-якої активності.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Ніжний / Галасливий / Дружелюбний / Грайливий / Активний

Ключові факти

Потребує багато уваги
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує легкого грумінгу

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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