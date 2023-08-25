Тайська кішка

Тайські кішки дуже товариські, і вони щасливі бути поряд із людьми. Завдяки своєму спокійному та товариському характеру вони можуть легко пристосуватися до життя з котами, собаками й іншими домашніми тваринами.

Тайські кішки потребують багато взаємодії зі своїми власниками й проводять час, ходячи за членами родини по всьому будинку й залучаючись до будь-якої активності.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)