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Турецька ангора

Напориста, впевнена в собі турецька ангора легко оселиться в будь-якому домі, навіть разом з іншими тваринами – за умови, що вони визнають її головною кішкою.
Turkish angora adult black and white

Про турецьку ангору

Кішки породи турецька ангора не лише дуже розумні, а й надзвичайно здатні до адаптації, люблячі та грайливі, тому вони ідеально підходять для родин із маленькими дітьми, а також є чудовими супутниками для людей похилого віку.

Турецькі ангори не люблять, щоб їх пестив хтось, окрім їхніх власників. Вони мають сильний і впевнений характер, але потребують уваги своїх власників і не люблять залишатися наодинці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Туреччина
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Легко адаптується / Люблячий / Грайливий / Впевнений

Ключові факти

Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує легкого грумінгу

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