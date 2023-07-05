Турецька ангора
Про турецьку ангору
Кішки породи турецька ангора не лише дуже розумні, а й надзвичайно здатні до адаптації, люблячі та грайливі, тому вони ідеально підходять для родин із маленькими дітьми, а також є чудовими супутниками для людей похилого віку.
Турецькі ангори не люблять, щоб їх пестив хтось, окрім їхніх власників. Вони мають сильний і впевнений характер, але потребують уваги своїх власників і не люблять залишатися наодинці.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Туреччина
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Легко адаптується / Люблячий / Грайливий / Впевнений
Ключові факти
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Ідеально підходить для життя у помешканні
Потребує легкого грумінгу
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою