Кішки породи турецька ангора не лише дуже розумні, а й надзвичайно здатні до адаптації, люблячі та грайливі, тому вони ідеально підходять для родин із маленькими дітьми, а також є чудовими супутниками для людей похилого віку.

Турецькі ангори не люблять, щоб їх пестив хтось, окрім їхніх власників. Вони мають сильний і впевнений характер, але потребують уваги своїх власників і не люблять залишатися наодинці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)