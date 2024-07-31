Ванська порода
Коти ванської породи люблять спілкуватися зі своїми власниками й виявляють неабияку допитливість.
Про ванську породу
Коти ванської породи зазвичай обирають одну людину як свого власника, з яким у них утворюється тісний зв’язок. Це дуже грайливі, активні й «балакучі» коти, які потребують достатнього фізичного навантаження та інтерактивних іграшок.
Їх овальні очі часто мають різний колір: одне око – блакитне, а інше – бурштинове. Відомо, що білі коти схильніші до глухоти, і ванська порода не є винятком.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Самостійний / Галасливий / Активний / Грайливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Має схильність до глухоти
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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