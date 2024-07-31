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Ванська порода

Коти ванської породи люблять спілкуватися зі своїми власниками й виявляють неабияку допитливість.

Про ванську породу

Коти ванської породи зазвичай обирають одну людину як свого власника, з яким у них утворюється тісний зв’язок. Це дуже грайливі, активні й «балакучі» коти, які потребують достатнього фізичного навантаження та інтерактивних іграшок.

Їх овальні очі часто мають різний колір: одне око – блакитне, а інше – бурштинове. Відомо, що білі коти схильніші до глухоти, і ванська порода не є винятком.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Туреччина
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Великий
Самостійний / Галасливий / Активний / Грайливий

 

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Має схильність до глухоти

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