Кішка їсть квіти — що робити?

Кішка їсть кімнатні рослини? Для улюбленця в даному випадку немає нічого поганого, головне, щоб це виявилися не отруйні для кішок квіти. Інша річ, що ви, як господар будинку, хочете зберегти рослини. Допомогти тварині позбутися поганої звички можна. Однак спочатку варто переконатися, що причина поведінки улюбленця — не погане самопочуття.

Чому кішки їдять квіти?

Їсти квіти кішку спонукають інстинкти. У природних умовах її одноплемінники вживають і тваринну їжу, і багату на вітаміни рослинну їжу. У складі рослин є клітковина (грубі волокна, що покращують травлення).

Кішка хоче зʼїсти на ваші квіти? Переконайтеся, що вона здорова та отримує достатньо вітамінів. Ще одна причина поїдання кімнатних рослин — їхній смак та аромат приваблюють котів. Але найчастіше улюбленці роблять це через нудьгу. Кішкам подобається гратися з квітами в горщику. Особливо коли ті рухаються від повітря.

Якщо кіт поїдає рослини регулярно і у великій кількості, після чого у нього трапляється блювота з грудками шерсті, рекомендується звернутися до ветеринарного лікаря. Якщо ж улюбленець просто періодично гризе листя і бутони, спробуйте запропонувати йому котячу м'яту. Як альтернатива, підійдуть злаки з наборів із котячою травою. Можна засіяти кілька грядок, щоб спробувати переключити тварину на їстівну зелень.

Як привчити кішку їсти квіти?

Кішкам неприємний запах цитрусів. Тому, щоб відвадити улюбленця від поїдання кімнатних рослин, можна залишати в горщиках лимонну скибку або обробити рослини водою зі свіжим цитрусовим соком.

Спеціальний засіб із зоомагазину теж може бути ефективним проти котячих атак на рослини. Наносити засіб на тварину не можна — тільки на ґрунт у горщику.

На форумах в інтернеті часто рекомендують бризкати на кішку, що націлилася на рослину, з водяного пістолета. Ефективність такого методу вкрай сумнівна, оскільки в улюбленця може закріпитися страх води. Є більш дієвий спосіб — якщо кішка їсть квіти, купіть пристрій, який за наближення улюбленця до рослини подає повітряний потік.

На шляху до кімнатних квітів можна розставити різні перешкоди, хоча це відлякає не кожного кота. Захистити землю під квітами від копання легко, якщо викласти її декоративним камінням або зробити з пінопласту чи фанери коло з отворами для рослин за розміром горщика.

Якщо кішка сходила не в лоток, а в горщик з рослиною, необхідно поміняти землю в горщику або переставити його так, щоб тварина не могла дістатися до нього. В іншому випадку улюбленець обов'язково повернеться до горщика, щоб знову використовувати його як туалет.

Можна обклеїти підвіконня по периметру двостороннім скотчем. Кішкам неприємна липка поверхня, з великою ймовірністю вони не стрибатимуть на неї. Можна розставити квіти так, щоб вільного місця для застрибування не залишалося. Ще один варіант — дати улюбленцю трохи місця на підвіконні, а для квітів зробити огорожу.

Кішки в диких умовах чудово лазять по деревах, люблять високі місця, де можна почуватися в безпеці. Крім того, з високого місця легко оглянути територію та вчасно помітити ворога. Щоб тварина не шукала місця на підвіконні, запропонуйте заміну — закріпіть на стіні або встановіть стовпчики, драбинки та полиці «сходинками», якими улюбленець зможе застрибувати вище.

Що робити, якщо кішка з'їла отруйну рослину?

Кошача інтуїція і тонке чуття безсилі, коли йдеться про відмінності між їстівними та отруйними рослинами. Тому небезпечні кімнатні квіти потрібно прибирати туди, куди не дістанеться улюбленець. Крім кімнатних, небезпеку для кішок можуть становити й деякі садові квіти. До переліку небезпечних входять конвалія, молочай, азалія, кактус, лавр, полин, нарцис, герань, дифенбахія, нігтики (календула), гіацинт, лілія та низка інших рослин. Якщо у кішки блювання та діарея, вона неспокійно поводиться, потрібно негайно звернутися до ветеринарного лікаря.