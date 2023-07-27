Повнораціонне харчування

Що містить крокети спеціальної текстури, які допомагають очищенню зубів під час розгризання, що сповільнює утворення зубного нальоту та каменю під час кожного годування. Підтримання належної гігієни ротової порожнини має важливе значення для здоров’я вашого кота.