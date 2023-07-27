Oral Care
Сухий корм для котів
Орал Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до накопичення зубного нальоту та утворення зубного каменю. Доступно в
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
1.5kg
8kg
Доведена ефективність
До 59% зменшення утворення зубного каменю через 28 днів за умови годування виключно сухим раціоном ROYAL CANIN® DENTAL CARE* . *Внутрішнє дослідження Royal Canin
Повнораціонне харчування
Що містить крокети спеціальної текстури, які допомагають очищенню зубів під час розгризання, що сповільнює утворення зубного нальоту та каменю під час кожного годування. Підтримання належної гігієни ротової порожнини має важливе значення для здоров’я вашого кота.
Дегідратовані протеїни свійської птиці, рис, пшеничний глютен* , тваринні жири, кукурудза, кукурудзяне борошно, рослинна клітковина, гідролізовані протеїни тваринного походження, пшениця, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини (у т.ч. трифосфат натрію (0,2%)), буряковий жом, риб’ячий жир, соєва олія, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника. *L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): Харчові добавки: вітамін A - 14 000 MO; вітамін D3 - 700 MO; залiзо (3b103) - 35 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,5 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 11 мг; марганець (3b502, 3b504) - 45 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 133 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Aнтиоксиданти.