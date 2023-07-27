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Oral Care

Oral Care

Сухий корм для котів

Орал Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до накопичення зубного нальоту та утворення зубного каменю. Доступно в

Наявні розміри

400g

1.5kg

8kg

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

До 59% зменшення утворення зубного каменю через 28 днів за умови годування виключно сухим раціоном ROYAL CANIN® DENTAL CARE* . *Внутрішнє дослідження Royal Canin

Повнораціонне харчування

Що містить крокети спеціальної текстури, які допомагають очищенню зубів під час розгризання, що сповільнює утворення зубного нальоту та каменю під час кожного годування. Підтримання належної гігієни ротової порожнини має важливе значення для здоров’я вашого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р