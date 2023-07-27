Indoor 7+
Сухий корм для котів
Індор 7+. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 7 до 12 років. Проживання у приміщенні.
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3.5kg
Комплекс нутрієнтів для пдтримання життєвої енергії
Щоб допомогти котам підтримувати здоров'я при появі перших ознак старіння, INDOOR 7+ збагачений особливими нутрієнтами, в тому числі поліфенолами зеленого чаю, вітаміном С, ЕПК і ДГК.
Зменшення запаху та об'єму фекалій
Високоперетравний білок допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Кукурудза, дегідратовані протеїни м’яса птиці, ячмінь, кукурудзяне борошно, пшениця, ізолят рослинних протеїнів*, тваринні жири, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі та їх частки, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A: 22 500 MO, вітамін D3: 900 MO, вітамін C: 290 MO, E1 (залiзо): 34 мг, E2 (йод): 3,4 мг, E4 (мiдь): 10 мг, E5 (марганець): 44 мг, E6 (цинк): 131 мг, E8 (селен): 0,05 мг - технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 5 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів): 0,6 г. Зоотехнічні добавки: амоній хлорид: 5 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 27% - сирий жир: 13% - сира зола: 6,9% - сира клітковина: 3,6% - фосфор: 0,75% - ЕПК/ДГК: 3,8 г/кг.
* L.I.P .: - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|45 г
|55 г
|65 г
|73 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive 7+)
|27 г + 1 пауч
|37 г + 1 пауч
|46 г + 1 пауч
|55 г + 1 пауч
|зайва вага
|36 г
|44 г
|52 г
|59 г
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive 7+)
|18 г + 1 пауч
|26 г + 1 пауч
|33 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч