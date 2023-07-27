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Indoor 7+

Indoor 7+

Сухий корм для котів

Індор 7+. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 7 до 12 років. Проживання у приміщенні.

Наявні розміри

3.5kg

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Комплекс нутрієнтів для пдтримання життєвої енергії

Щоб допомогти котам підтримувати здоров'я при появі перших ознак старіння, INDOOR 7+ збагачений особливими нутрієнтами, в тому числі поліфенолами зеленого чаю, вітаміном С, ЕПК і ДГК.

Зменшення запаху та об'єму фекалій

Високоперетравний білок допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р