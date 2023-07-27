Instinctive 7+ Gravy
Вологий корм для котів
Інстінктів соус 7+. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для зрілих котів віком від 7 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Комплекс для підтримання життєвої сили
Допомагає підтримувати життєву енергію завдяки комплексу антиоксидантів.
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
М’ясо та м’ясні субпродукти, злакові, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски й ракоподібні.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки:вітамін D3: 320 MO, E1 (залiзо): 3 мг, E2 (йод): 0,3 мг, E4 (мiдь): 2,3 мг, E5 (марганець): 0,8 мг, E6 (цинк):8 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 10,5%; сирий жир - 2,5%; сира зола - 1,1%; сира клітковина - 1,4%; вологість - 80,5%; фосфор - 0,15%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тілький вологий корм
|2 + 1/4
|3
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Indoor 7 +
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г +1 пауч
|54 г + 1 пауч