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Instinctive 7+ Gravy

Instinctive 7+ Gravy

Вологий корм для котів

Інстінктів соус 7+. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для зрілих котів віком від 7 років

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Комплекс для підтримання життєвої сили

Допомагає підтримувати життєву енергію завдяки комплексу антиоксидантів.

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р