Здорове травлення

У деяких котів чутливість травної системи призводить до розрідження фекалій. Раціон SENSIBLE 33 містить ексклюзивну комбінацію нутрієнтів для підтримання оптимальної роботи травної системи (L.I.P.*) і пребіотики для підтримання балансу кишкової флори.