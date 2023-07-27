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Sensible 33

Sensible 33

Сухий корм для котів

Сенсібл. Повнорацiонний збалансований корм для дорослих котів віком від 1 року із чутливою системою травлення

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Здорове травлення

У деяких котів чутливість травної системи призводить до розрідження фекалій. Раціон SENSIBLE 33 містить ексклюзивну комбінацію нутрієнтів для підтримання оптимальної роботи травної системи (L.I.P.*) і пребіотики для підтримання балансу кишкової флори.

Висока смакова привабливість

Три типи крокет різної форми з ретельно дібраним ароматичним профілем стимулюють котів із чутливою травною системою до споживання корму.

Концентрована енергія

Для котів, що потребують підвищеної калорійності корму.

Здоров'я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р