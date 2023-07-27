Sensible 33
Сухий корм для котів
Сенсібл. Повнорацiонний збалансований корм для дорослих котів віком від 1 року із чутливою системою травлення
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
4kg
10kg
Здорове травлення
У деяких котів чутливість травної системи призводить до розрідження фекалій. Раціон SENSIBLE 33 містить ексклюзивну комбінацію нутрієнтів для підтримання оптимальної роботи травної системи (L.I.P.*) і пребіотики для підтримання балансу кишкової флори.
Висока смакова привабливість
Три типи крокет різної форми з ретельно дібраним ароматичним профілем стимулюють котів із чутливою травною системою до споживання корму.
Концентрована енергія
Для котів, що потребують підвищеної калорійності корму.
Здоров'я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири,кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, дегідратовані протеїни свинини*, пшеничне борошно, пшениця, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, дріжджі та їх частки, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, фруктоолiгосахариди.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A: 18 500 MO, вітамін D3: 1 000 MO,E1 (залiзо): 38 мг, E2 (йод): 3,8 мг, E4 (мiдь): 12 мг, E5 (марганець): 50 мг, E6 (цинк): 150 мг, E8 (селен): 0,1 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 5 г. Зоотехнічні добавки: амоній хлорид: 5 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн:33% - сирий жир: 22% - сира зола: 7,4% - сира клітковина:1,6%.
* L.I.P .- білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|39 г
|48 г
|57 г
|64 г
|зайва вага
|31 г
|39 г
|45 г
|51 г
|нормальна вага ( крокети + пауч Royal Canin Instinctive)
|23 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч
|48 г + 1 пауч
|зайва вага ( крокети + пауч Royal Canin Instinctive)
|15 г+ 1 пауч
|22 г + 1 пауч
|29 + 1 пауч
|35 + 1 пауч