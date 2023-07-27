Sensory™ Taste Chunks in jelly
Вологий корм для котів
Сенсорi Тейст (шматочки у желе). Повнораціонний вологий корм для дорослих котів, що стимулює особливе відчуття смаку котів.
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Стимуляція смаком
Стимулює особливе відчуття смаку котів.
Стимуляція органів чуття
Благополуччя котів покращується, коли раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їх відчуття під час годування. Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур.
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, дріжджі, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: Вітамін D3: 100 МО, залізо (3b103): 5 мг, йод (3b202): 0,26 мг, мідь (3b405, 3b406): 2,1 мг, марганець (3b502, 3b503, 3b504): 1,6 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 16 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн – 11%; сирий жир – 4,5%; сира зола – 1,8%; сира клітковина – 0,5%; Безазотисті екстрактивні речовини – 2%.
|Вага кота
|Паучів
|Пауч + сухий корм
|4 кг
|2+1/2
|1+34г