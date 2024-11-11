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Ердельтер’єр

Ердельтер’єри відомі як найбільші собаки у своєму класі порід.
Airedale Terrier Adult in black and white

Про породу ердельтер’єр

Ерделі – кмітливі собаки, яким не властива агресія. Вони надійні й небоязкі. Ці активні, м’язисті собаки мають надзвичайно дружелюбний характер, а їх морда виражає увагу та зацікавленість.

Ердельтер’єри є однією з найуніверсальніших порід собак у світі. Вони славляться і як спортсмени, і як мисливці, і як компаньйони. У деяких країнах вони часто служать у поліції.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-13 р.
Жвавий / Завзятий / Жвавий / Впевнений / Дружелюбний / Розумний / Кмітливий

Ключові факти

Потребує ретельного грумінгу
Потребує значного дресирування
Потребують відкритого простору

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