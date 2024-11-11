Ердельтер’єр
Про породу ердельтер’єр
Ерделі – кмітливі собаки, яким не властива агресія. Вони надійні й небоязкі. Ці активні, м’язисті собаки мають надзвичайно дружелюбний характер, а їх морда виражає увагу та зацікавленість.
Ердельтер’єри є однією з найуніверсальніших порід собак у світі. Вони славляться і як спортсмени, і як мисливці, і як компаньйони. У деяких країнах вони часто служать у поліції.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-13 р.
Жвавий / Завзятий / Жвавий / Впевнений / Дружелюбний / Розумний / Кмітливий
Ключові факти
Потребує ретельного грумінгу
Потребує значного дресирування
Потребують відкритого простору
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою