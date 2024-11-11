Ердельтер’єр

Ерделі – кмітливі собаки, яким не властива агресія. Вони надійні й небоязкі. Ці активні, м’язисті собаки мають надзвичайно дружелюбний характер, а їх морда виражає увагу та зацікавленість.

Ердельтер’єри є однією з найуніверсальніших порід собак у світі. Вони славляться і як спортсмени, і як мисливці, і як компаньйони. У деяких країнах вони часто служать у поліції.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)