Акіта
Про породу акіта
Ці сторожові собаки великі за розміром і мають міцну будову тіла. У них чудовий характер і надзвичайні спортивні здібності. Тому акіти можуть довго гуляти й займатися фізичними вправами. Акіти мають благородну статуру і поводятсья як справжні аристократи, що пояснює їх усесвітню популярність.
За винятком білого, усі забарвлення шерсті називаються «ураджіро». Це означає, що морда з боків, щоки, нижня щелепа, шия, груди, живіт, кінчик хвоста та тильні частини ніг покриті білуватою шерстю.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Японія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Врівноважений / Відданий / Спокійний / Слухняний
Ключові факти
Чудовий охоронець
Потребує досвідченого власника
Потребує помірного грумінгу
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