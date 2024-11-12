Ці сторожові собаки великі за розміром і мають міцну будову тіла. У них чудовий характер і надзвичайні спортивні здібності. Тому акіти можуть довго гуляти й займатися фізичними вправами. Акіти мають благородну статуру і поводятсья як справжні аристократи, що пояснює їх усесвітню популярність.

За винятком білого, усі забарвлення шерсті називаються «ураджіро». Це означає, що морда з боків, щоки, нижня щелепа, шия, груди, живіт, кінчик хвоста та тильні частини ніг покриті білуватою шерстю.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)