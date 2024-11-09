Аляскинський маламут
Про породу аляскинський маламут
Аляскинські маламути належать до однієї з найстаріших арктичних пастуших порід. Це потужні собаки з міцною статурою, об’ємною грудною кліткою та сильним, м’язистим тілом. Вони мають широку голову з трикутними вухами, які підіймаються, коли собака прислухається.
Аляскинські маламути є пастушими собаками. Їхні головні характеристики – сила й витривалість, а не швидкість. Вони залюбки діляться ніжністю з усією родиною та не прив’язуються лише до однієї людини.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Люблячий / Дружелюбний / Товариський / Відданий / Грайливий
Ключові факти
Потребує досвідченого власника
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору
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