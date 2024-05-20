Американський стаффордширський тер’єр – сильний, спортивний і мужній собака, який добре піддається дресируванню в таких дисциплінах, як аджиліті та обідієнс. Американський стаффордширський тер’єр – дуже ніжна, орієнтована на людей порода, яка понад усе полюбляє проводити час із хазяїном.

Цей веселий собака походить від стародавнього роду пітбультер’єрів, проте, на відміну від своїх предків, він набагато сімейніший, ласкавіший і дружній до інших тварин, дітей і дорослих.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)