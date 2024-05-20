Ар’єзький гончак
Про породу ар’єзький гончак
Ар’єзькі гончаки – працьовиті, розумні й витривалі собаки, які стають чудовими мисливцями. Вони мають веселий, товариський характер і непохитну вірність власнику.
Маючи фізичні характеристики гончаків з гострим нюхом, ці собаки славляться своїми навичками та слухняністю. Вони можуть спритно полювати поодинці або в зграї навіть на складній місцевості.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Розумний / Товариський / Життєрадісний / Слухняний
Ключові факти
Полюбляє дресирування
Потребує мінімального грумінгу
Терпляче ставляться до дітей та інших тварин
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