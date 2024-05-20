Ар’єзький гончак

Ар’єзькі гончаки – працьовиті, розумні й витривалі собаки, які стають чудовими мисливцями. Вони мають веселий, товариський характер і непохитну вірність власнику.

Маючи фізичні характеристики гончаків з гострим нюхом, ці собаки славляться своїми навичками та слухняністю. Вони можуть спритно полювати поодинці або в зграї навіть на складній місцевості.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)