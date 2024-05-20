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Ар’єзький гончак

Ар’єзькі гончаки є знаменитими мисливцями на зайців, проте також можуть вистежувати косуль і диких кабанів.
Ariegeois black and white

Про породу ар’єзький гончак

Ар’єзькі гончаки – працьовиті, розумні й витривалі собаки, які стають чудовими мисливцями. Вони мають веселий, товариський характер і непохитну вірність власнику.

Маючи фізичні характеристики гончаків з гострим нюхом, ці собаки славляться своїми навичками та слухняністю. Вони можуть спритно полювати поодинці або в зграї навіть на складній місцевості.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Розумний / Товариський / Життєрадісний / Слухняний

Ключові факти

Полюбляє дресирування
Потребує мінімального грумінгу
Терпляче ставляться до дітей та інших тварин

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