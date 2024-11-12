Басенджі
Про собак породи басенджі
Басенджі – тонкокістні, витончені собаки з довгими ногами. Вони завжди врівноважені, жваві й розумні.
Незважаючи на відносно самостійний і недовірливий до незнайомців характер, басенджі відомі своєю ніжністю до власника та його родини. Ці надзвичайно охайні собаки вирізняються активністю, їм притаманна витончена хода із широким плавним кроком.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Конго
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Розумний / Самостійний / Люблячий / Кмітливий / Стриманий
Ключові факти
Потребує багато фізичної активності
Потребує значного дресирування
Потребує мінімального грумінгу
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