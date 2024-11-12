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Басенджі

Басенджі не гавкають, а видають характерні звуки, що нагадують йодль.
Basenji black and white

Про собак породи басенджі

Басенджі – тонкокістні, витончені собаки з довгими ногами. Вони завжди врівноважені, жваві й розумні.

Незважаючи на відносно самостійний і недовірливий до незнайомців характер, басенджі відомі своєю ніжністю до власника та його родини. Ці надзвичайно охайні собаки вирізняються активністю, їм притаманна витончена хода із широким плавним кроком.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Конго
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Розумний / Самостійний / Люблячий / Кмітливий / Стриманий

Ключові факти

Потребує багато фізичної активності
Потребує значного дресирування
Потребує мінімального грумінгу

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