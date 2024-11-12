Басенджі – тонкокістні, витончені собаки з довгими ногами. Вони завжди врівноважені, жваві й розумні.

Незважаючи на відносно самостійний і недовірливий до незнайомців характер, басенджі відомі своєю ніжністю до власника та його родини. Ці надзвичайно охайні собаки вирізняються активністю, їм притаманна витончена хода із широким плавним кроком.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)