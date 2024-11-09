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Басет-хаунд

Ці завзяті гончі демонструють значну витривалість під час полювання.
Басет-хаунд у відтінках сірого

Про породу басет-хаунд

Басет-хаунди – спокійні собаки, які демонструють особливу прихильність до близьких і ніколи не проявляють агресію. Вони мають репутацію впертих собак, але їхній пустотливий характер завоював їм шанувальників в усьому світі.

Басет-хаунди є найважчими й найсильнішими представниками категорії гончих собак і класифікуються як великі собаки, незважаючи на свій низький зріст.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Врівноважений / Товариський / Люблячий

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу
Полюбляє дресирування
Не обов’язково мати сад

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