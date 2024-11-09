Басет-хаунд

Басет-хаунди – спокійні собаки, які демонструють особливу прихильність до близьких і ніколи не проявляють агресію. Вони мають репутацію впертих собак, але їхній пустотливий характер завоював їм шанувальників в усьому світі.

Басет-хаунди є найважчими й найсильнішими представниками категорії гончих собак і класифікуються як великі собаки, незважаючи на свій низький зріст.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)