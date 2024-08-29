Усе, що слід знати про породу



Не дивно, що біглі, з їхнім смиренним виглядом, обвислими вухами та виразними очима, є однією з найулюбленіших порід собак. Ласкаві та спокійні, біглі мають чудовий темперамент – і, після недовгого дресирування, вони також чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами.

Хоча походження породи бігль точно не відоме, існує думка, що вони живуть із нами вже багато сотень років. Вважається, що вони походять від гончаків римлян, а в Британії стали популярними в 1800-х роках. Клуб біглів було засновано в 1890 році, а незабаром з’явився стандарт породи.

Сьогодні бігль входить у перелік 10 найпопулярніших собак у світі за даними Американського кінологічного клубу. Крім того, ми регулярно бачимо їх на наших екранах: вони грали головні ролі в багатьох стрічках і серіалах, починаючи з пластилінового мультиплікаційного серіалу «Воллес і Громіт» і відомого телешоу «Чудові роки» й закінчуючи дитячим фільмом «Мій найкращий друг Шейлок». Звісно, також був ще Снупі – найвідоміший бігль з усіх героїв коміксу «Peanuts».

Через свою червонясто-коричневу й чорно-білу масть бігль зовні схожий на фоксхаунда, хоча останній значно більший. Крім того, у межах самої породи бігль є два різновиди. Американський кінологічний клуб розрізняє біглів зростом до 33 см на рівні плечей і зростом від 33 до 38 см, хоча у Великій Британії вони можуть бути трохи більшими.

Маючи досить міцну конституцію, бігль – порода з добрим здоров’ям і великою тривалістю життя. Насправді багато біглів можуть прожити до 13 років, а в деяких випадках навіть більше.

Активній і енергійній бігль потребує принаймні годину фізичних вправ щодня, а в ідеалі дві години або більше. Виведені для полювання в зграях, вони також краще почуваються в компанії й не люблять залишатися на самоті.

Ще одне застереження перед вибором бігля: їм подобається звук власного голосу, і вони можуть гавкати досить часто. Вони також, зазвичай, трохи складніше піддаються дресируванню, ніж деякі породи, але це можна подолати за допомогою кількох ласощів і терпіння.

Загалом, ці вірні тварини – чудові компаньйони. Насправді, доклавши трохи зусиль, ви незабаром отримаєте нового найкращого друга.