Поговорімо про породу бігль
Офіційна назва: Бігль
Інші назви: Гончак, англійський бігль
Походження: Велика Британія
Схильність до слиновиділення2 out of 5
Потреба в грумінгу1 out of 5
Інтенсивність линяння3 out of 5
Схильність до гавкання5 out of 5
Рівень енергії (високий, низький, середній)*3 out of 5
Сумісність з іншими хатніми тваринами4 out of 5
Здатність переносити спеку3 out of 5
Здатність переносити холод2 out of 5
Пристосованість до проживання у квартирі3 out of 5
Здатність залишатися на самоті*1 out of 5
Здатність пристосуватися до життя в родині*4 out of 5
|Самці
|Самка
|Зріст
|Зріст
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|Вага
|Вага
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|Етапи життя
|Цуценята
|Дорослий вік
|Від 2 до 12 місяців
|Від 12 місяців до 7 років
|Зрілий вік
|Похилий вік
|Від 7 до 10 років
|Від 10 до 20 років
|Новонароджені
|Від народження до 2 місяців
Познайомтеся краще з породою бігль
Усе, що слід знати про породу
Не дивно, що біглі, з їхнім смиренним виглядом, обвислими вухами та виразними очима, є однією з найулюбленіших порід собак. Ласкаві та спокійні, біглі мають чудовий темперамент – і, після недовгого дресирування, вони також чудово ладнають із дітьми та іншими тваринами.
Хоча походження породи бігль точно не відоме, існує думка, що вони живуть із нами вже багато сотень років. Вважається, що вони походять від гончаків римлян, а в Британії стали популярними в 1800-х роках. Клуб біглів було засновано в 1890 році, а незабаром з’явився стандарт породи.
Сьогодні бігль входить у перелік 10 найпопулярніших собак у світі за даними Американського кінологічного клубу. Крім того, ми регулярно бачимо їх на наших екранах: вони грали головні ролі в багатьох стрічках і серіалах, починаючи з пластилінового мультиплікаційного серіалу «Воллес і Громіт» і відомого телешоу «Чудові роки» й закінчуючи дитячим фільмом «Мій найкращий друг Шейлок». Звісно, також був ще Снупі – найвідоміший бігль з усіх героїв коміксу «Peanuts».
Через свою червонясто-коричневу й чорно-білу масть бігль зовні схожий на фоксхаунда, хоча останній значно більший. Крім того, у межах самої породи бігль є два різновиди. Американський кінологічний клуб розрізняє біглів зростом до 33 см на рівні плечей і зростом від 33 до 38 см, хоча у Великій Британії вони можуть бути трохи більшими.
Маючи досить міцну конституцію, бігль – порода з добрим здоров’ям і великою тривалістю життя. Насправді багато біглів можуть прожити до 13 років, а в деяких випадках навіть більше.
Активній і енергійній бігль потребує принаймні годину фізичних вправ щодня, а в ідеалі дві години або більше. Виведені для полювання в зграях, вони також краще почуваються в компанії й не люблять залишатися на самоті.
Ще одне застереження перед вибором бігля: їм подобається звук власного голосу, і вони можуть гавкати досить часто. Вони також, зазвичай, трохи складніше піддаються дресируванню, ніж деякі породи, але це можна подолати за допомогою кількох ласощів і терпіння.
Загалом, ці вірні тварини – чудові компаньйони. Насправді, доклавши трохи зусиль, ви незабаром отримаєте нового найкращого друга.
2 факти про породу бігль
1. Запахи
Подібно бладхаунду та басет-хаунду бігль має найкраще розвинений нюх серед усіх порід собак. Фактично, у них у носі розташовано близько 220 мільйонів нюхових рецепторів.
2. Усе за день роботи
З огляду на їхній чудовий нюх, не дивно, що багато біглів працюють як пошукові собаки в аеропортах. Зазвичай їх використовують для виявлення вибухових речовин і наркотиків, але нещодавно також навчили виявляти наявність коронавірусу.
Історична довідка про породу
Незважаючи на багато припущень із боку любителів собак, походження біглів залишається дещо оповитим таємницею. Однак, найімовірніше, вони походять від римських гончаків, яких використовували для ловлення кроликів тощо. Пізніше вони почали з’являтися в живописі та літературі ще з часів Єлизавети.
Тоді біглі були меншими за розміром і жорсткошерстими, а деякі з них були настільки маленькі, що їх можна було носити в кишені мисливської куртки. З роками розміри біглів збільшилися, проте досі існують менші особини цієї породи, відомі як «кишенькові біглі».
Хоча відомості про точне походження назви «бігль» втрачено, багато хто вважає, що це слово походить від гельського терміна «beag» (маленький). Інші припускають, що воно походить від французького терміна, який означає звук мисливських рогів («be’geule»).
У будь-якому разі, вважається, що сучасна порода біглів виникла у Великій Британії приблизно в 1830-х роках. Вважається, що бігль з’явився в результаті схрещування кількох порід, зокрема, можливо, тальботу, північного бігля й південного гончака – характер бігля ніби поєднує в собі їхні найкращі риси.
У 1890 році у Великій Британії було засновано Клуб біглів, а незабаром з’явився стандарт породи. Сьогодні бігль регулярно з’являється в списках улюблених порід у всьому світі.
Завдяки хорошим поведінковим особливостям, розміру та слухняному темпераменту біглі – це також улюблена порода для лабораторій. На щастя, багато благодійних організацій працюють над тим, щоб знайти для них дім. Бажаєте завести бігля? Чому б не взяти собі улюбленця з лабораторії?
Від голови до кінчика хвоста
Фізичні характеристики бігля
1.Голова
2.Обличчя
3.Шерсть
4.Тіло
5.Хвіст
Ознаки, на які варто звернути увагу
Кілька цікавих фактів про вашого бігля, що охоплюють і особливі характеристики породи, і загальний огляд стану здоров’я
Важливо вибрати схваленого фахівця з розведення тварин.
Хоча біглі зазвичай живуть досить довго, у середньому від 12 до 15 років, вони можуть бути схильні до деяких генетичних захворювань, як і всі породи собак. Як завжди, головне – купити цуценя у відповідального фахівця з розведення тварин із гарною репутацією, оскільки вони перевіряють тварин на більшість спадкових захворювань, що допоможе знизити ризики. Крім того, якщо ви знатимете, що ваш бігль є носієм певної хвороби або потенційно може мати проблему зі здоров’ям згодом, це може допомогти вам і вашому ветеринарному лікарю відповідно планувати догляд за ними протягом усього життя.
Слідкуйте за можливими проблемами з очима
Собаки породи бігль також можуть бути схильні до деяких захворювань очей, як-от глаукома, дегенеративне захворювання, відоме як прогресуюча атрофія сітківки, і стан під назвою «вишневе око», за якого залоза починає виступати в куточку ока. І як часто буває в цих випадках, виявлення проблеми на ранній стадії може мати вирішальне значення. З огляду на це важливо регулярно перевіряти очі бігля та звертатися до ветеринарного лікаря в разі появи незвичних симптомів або ознак дискомфорту. Крім того, рекомендується проведення комплексного офтальмологічного огляду бігля двічі на рік.
Собаки цієї породи також можуть бути схильні до епілепсії.
Цей неврологічний стан, спричинений аномальною електричною активністю в мозку, може призвести до появи легких, а іноді й важких судом. Інші симптоми можуть проявлятися як хитання, спотикання або тимчасова дезорієнтація. Це одне з найпоширеніших захворювань, які спостерігаються в біглів. Напади можуть початися приблизно з шестимісячного віку. Хоча судоми можуть викликати занепокоєння, вони виглядають значно гірше, ніж є насправді. Довгостроковий прогноз для собак, які страждають на епілепсію, зазвичай досить позитивний. Як завжди, краще обговорити ці питання з ветеринарним лікарем, який зможе порекомендувати відповідний курс ліків для вашого бігля.
Здоровий раціон – запорука здоров’я собаки
Під час вибору корму для бігля потрібно враховувати багато факторів: вік, спосіб життя, рівень активності, фізичний стан і здоров’я, зокрема схильність до хвороб та індивідуальну чутливість. Корм забезпечує енергію для життєво важливих функцій собаки. Саме тому повноцінна харчова формула має містити правильне співвідношення поживних речовин, щоб уникнути будь-якого дефіциту чи надлишку в раціоні, адже це може негативно позначитися на загальному стані тварини. У собаки завжди має бути доступ до чистої свіжої води. У спекотну погоду, а особливо під час тренувань, носіть із собою воду для собаки, щоб він міг пити так часто, як захоче. Потреба в енергії завжди залежить і від кліматичних умов. Собака, який живе надворі взимку, потребує більше енергії.
Наведені нижче рекомендації призначені для здорових тварин. Якщо у вашого собаки проблеми зі здоров’ям, зверніться до ветеринарного лікаря – він призначить спеціальну ветеринарну дієту. Потреби цуценят породи бігль в енергії, білках, мінералах і вітамінах значно вищі, ніж у дорослих собак. Енергія та поживні речовини потрібні цуценятам не лише для підтримки життєдіяльності, а й для забезпечення росту та розвитку організму. До 12 місяців імунна система цуценят бігля формується поступово. Комплекс антиоксидантів, в т. ч. вітамін Е, допомагає підтримувати природні захисні сили цуценяти в цей період великих змін, відкриттів і нових зустрічей. Їхня травна система також відрізняється від травної системи дорослих біглів: вона ще незріла, тому важливо забезпечити надходження високоякісних білків, що будуть добре засвоюватись організмом. Пребіотики, наприклад фруктоолігосахариди, допомагають підтримувати здорове травлення та баланс мікрофлори кишечника, що покращує якість фекалій.
Так само важливим фактором, який слід враховувати при виборі розміру, форми й текстури крокет, є зуби цуценяти (від перших, молочних, до постійних). Споживання калорій потрібно контролювати, оскільки біглі відомі своєю схильністю до набору ваги. До 6 місяців рекомендується розділяти добову норму корму принаймні на три прийоми, а потім перейти на дворазове харчування.
Основні цілі харчування для дорослих біглів:
Підтримка оптимальної ваги за допомогою високозасвоюваних інгредієнтів і помірної кількості жирів
Підтримка здоров’я кісток і суглобів за допомогою хондроїтину, глюкозаміну та жирних кислот ЕПК-ДГК.
Сприяння оптимальній засвоюваності завдяки високоякісним білкам і збалансованій кількості дієтичної клітковини.
Сприяння збереженню здоров’я та краси шкіри й шерсті завдяки додаванню жирних кислот (особливо ЕПК-ДГК), незамінних амінокислот і вітамінів групи B.
Для підтримки їхнього природного захисту рекомендуємо формулу, збагачену комплексом антиоксидантів і мананолігосахаридами.
У віці 7 років і старше в біглів починають проявлятися перші ознаки старіння. Формула, збагачена антиоксидантами, допоможе підтримувати життєву силу собаки, а певні поживні речовини, як-от хондроїтин і глюкозамін, допоможуть підтримати здоров’я кісток і суглобів. З віком можливості травної системи та харчові потреби змінюються, тому їжа для літніх собак має відповідати наведеним далі характеристикам.
Вищий вміст вітамінів C і E. Ці поживні речовини мають антиоксидантні властивості й допомагають захищати клітини організму від шкідливого впливу окисного стресу, пов’язаного зі старінням.
Високоякісний білок. Всупереч поширеній помилковій думці, зниження вмісту білка в кормі практично не запобігає розвитку ниркової недостатності. До того ж у собак зрілого віку з часом білок із їжі засвоюється гірше, ніж у молодших тварин. Зниження рівню фосфору в кормі – хороший спосіб сповільнити поступове погіршення роботи нирок.
Вищий вміст мікроелементів (заліза, цинку й марганцю) для підтримання належного стану шкіри й шерсті
Більше поліненасичених жирних кислот (олія бораго, риб’ячий жир) для підтримки здорової шерсті. Ці жирні кислоти зазвичай утворюються в організмі собаки, але з віком цей фізіологічний процес може пригнічуватися.
З віком у собак дедалі частіше виникають проблеми із зубами. Щоб вони могли й надалі повноцінно харчуватися, форма, розмір і щільність крокет мають відповідати будові щелеп собаки.
Ніколи не годуйте собак породи бігль людською їжею або жирними перекусами. Натомість винагороджуйте їх крокетами (зі щоденної добової порції) і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо годування, указаних на упаковці корму, щоб запобігти набору зайвої ваги.
Догляд за біглем
Поради щодо догляду за шерстю, дресирування та фізичного навантаження
Біглі, як правило, спортивні й енергійні собаки, які не люблять нічого більше, ніж ретельно обнюхати все на вулиці. Тому вони повинні займатися щонайменше годину щодня, а в ідеалі – дві чи більше. Зрілий дорослий бігль може стати трохи лінивим і полюбляти просто зручно влаштуватись у своєму кошику, але оскільки ця порода схильна до ожиріння, важливо не допустити цього. Хоч би якого віку вони були, біглі все одно зберігають притаманний їм мисливський інстинкт і далі переслідують запахи, тому, можливо, ви захочете тримати їх на повідці або принаймні в полі зору. Також вони неперевершені митці втечі та вміють копати під парканом, тому важливо уважно стежити за ними навіть удома в саду.
Один із багатьох плюсів для біглів полягає в тому, що цим собакам не потрібен обтяжливий грумінг. Хоча вони мають густу шерсть із підшерстком, яка захищає їх від негоди, за їхньою короткою, гладенькою й водонепроникною шерстю легко доглядати. Якщо чистити бігля один раз на тиждень щіткою із середньою щетиною, цього має бути достатньо, щоб видалити мертві волоски. Крім того, ця порода линяє від помірного до середнього рівня, хоча під час сезону біглі линяють достатньо інтенсивно. Через те, що їхнє хутро коротке, купати собаку час від часу буде більш ніж достатньо. Також слід регулярно стригти кігті, якомога частіше чистити зуби та уважно перевіряти довгі вуха біглів під час грумінгу.
Коли справа доходить до дресирування біглів, це правда, що з ними може бути трохи важче, ніж із деякими іншими породами. Не розказуйте їм, що ми вас попереджали. І хоча вони ласкаві та віддані собаки, вони також можуть проявити самостійність. Через те, що їх раніше використовували для полювання, біглі полюбляють нюхати все на прогулянках, – і їм може знадобитися більше часу, ніж у середньому, для домашнього дресирування. Але з іншого боку біглі також дуже швидко навчаються та добре реагують на дресирування на основі винагород – особливо якщо для цього використовується їжа. Головне – почати дресирувати бігля ще цуценятком і регулярно соціалізувати його. Якщо докласти трохи планування та терпіння, і ви, і собака отримаєте переваги.
Усе про біглів
У середньому дорослий бігль виросте не більше ніж до 38–40,5 см, а його максимальна вага становить 13,5 кг. Через відносну компактність розміру біглі добре адаптуються до життя в будинках більшості стилів. Американський кінологічний клуб визнає два типи біглів: зростом до 33 см на рівні плечей і зростом від 33 до 38 см, при чому вага змінюється відповідно.
Вашому біглю знадобиться займатися протягом принаймні години щодня, але в ідеалі дві години або більше. Якщо ви належите до типу людей, що не полюбляють регулярні фізичні навантаження, можливо, ця порода не для вас. Добре працює поєднання ходьби, бігу та ігор. Їм також буде корисно проводити час на свіжому повітрі, маючи можливість рознюхувати в саду.
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Джерела
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Енциклопедія Royal Canin про собак. Видання 2010 і 2020 років
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукції Royal Canin BHN
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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