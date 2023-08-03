Бішон фрізе мають усі фізичні й поведінкові якості ідеальних собак-компаньйонів, зокрема велике бажання ділитися своїми почуттями.

Вони є дуже популярними собаками-компаньйонами в усьому світі. Бішон фрізе – жваві, маленькі собаки з виразними очима й безтурботним, грайливим характером.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)