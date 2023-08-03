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Бішон фрізе

Розумні, жваві й доволі енергійні собаки породи бішон фрізе стануть чудовими членами родини.
Bichon Frise adult in black and white

Про породу бішон фрізе

Бішон фрізе мають усі фізичні й поведінкові якості ідеальних собак-компаньйонів, зокрема велике бажання ділитися своїми почуттями.

Вони є дуже популярними собаками-компаньйонами в усьому світі. Бішон фрізе – жваві, маленькі собаки з виразними очима й безтурботним, грайливим характером.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Впевнений / Тихий / Товариський / Легко адаптується / Люблячий / Відданий

Ключові факти

Потребує ретельного грумінгу
Не обов’язково мати сад
Потребують помірного дресирування

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