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Бладхаунд

Незалежно від того, чим займаються бладхаунди – полюють на велику дичину, виконують роль службового собаки чи компаньйона, – вони завжди сповнені енергії.

Про породу бладхаунд

Бладхаунди – шляхетні собаки вражаючих розмірів та імпозантної зовнішності. Водночас бладхаунди – надзвичайно ніжні собаки з ласкавим характером.

Їхній винятковий нюх став легендою, тому не дивно, що в Північній Америці бладхаундів часто використовують для розшуку людей.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Бельгія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Ласкавий / Врівноважений / Люблячий / Товариський / Спокійний / Рішучий / Стриманий / Емоційний / Тихий

Ключові факти

Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування

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