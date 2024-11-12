Бладхаунд
Незалежно від того, чим займаються бладхаунди – полюють на велику дичину, виконують роль службового собаки чи компаньйона, – вони завжди сповнені енергії.
Про породу бладхаунд
Бладхаунди – шляхетні собаки вражаючих розмірів та імпозантної зовнішності. Водночас бладхаунди – надзвичайно ніжні собаки з ласкавим характером.
Їхній винятковий нюх став легендою, тому не дивно, що в Північній Америці бладхаундів часто використовують для розшуку людей.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Бельгія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Ласкавий / Врівноважений / Люблячий / Товариський / Спокійний / Рішучий / Стриманий / Емоційний / Тихий
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Ласкавий / Врівноважений / Люблячий / Товариський / Спокійний / Рішучий / Стриманий / Емоційний / Тихий
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування
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