Російський псовий хорт
Ця порода також називається борзою, що означає «швидка». Поглянувши на спортивну, граційну будову цього собаки, легко зрозуміти, чим обумовлена така назва.
Про породу російський псовий хорт
Російські псові хорти віддані, ніжні й надійні собаки, які віддають перевагу компанії людей. Тому ця порода ідеально підходить сім’ям, що живуть активним життям.
Утім, ця порода потребує особливого ставлення. Через великий розмір цим собакам потрібно багато місця, а їхня шерсть потребує ретельного догляду.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Росія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Життєрадісний / Тихий / Врівноважений / Кмітливий
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Життєрадісний / Тихий / Врівноважений / Кмітливий
Ключові факти
Потребує багато фізичної активності
Потребує багато простору
Потребує ретельного грумінгу
Потребує багато простору
Потребує ретельного грумінгу
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