Російський псовий хорт

Російські псові хорти віддані, ніжні й надійні собаки, які віддають перевагу компанії людей. Тому ця порода ідеально підходить сім’ям, що живуть активним життям.

Утім, ця порода потребує особливого ставлення. Через великий розмір цим собакам потрібно багато місця, а їхня шерсть потребує ретельного догляду.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)