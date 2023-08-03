Боснійський грубошерстий гончак-барак
Ці витривалі, наполегливі собаки мають гучний і доволі глибокий голос.
Про породу боснійський грубошерстий гончак-барак
У червні 1965 року Міжнародна кінологічна федерація зареєструвала цю породу під назвою «іллірійський гончак». Згодом назву змінили на «боснійський грубошерстий гончак-барак», хоча стандарт породи зовсім не змінився.
Це міцні собаки з довгою, кудлатою, рудо-жовтою або землисто-сірою шерстю на тілі та білими лапами. Через густі брови собаки мають серйозний, суворий і водночас веселий вираз морди.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Боснія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12–15 р.
Жвавий / Впевнений / Кмітливий
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12–15 р.
Жвавий / Впевнений / Кмітливий
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Полюбляє дресирування
Потребує досвідченого власника
Полюбляє дресирування
Потребує досвідченого власника
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