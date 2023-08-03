У червні 1965 року Міжнародна кінологічна федерація зареєструвала цю породу під назвою «іллірійський гончак». Згодом назву змінили на «боснійський грубошерстий гончак-барак», хоча стандарт породи зовсім не змінився.

Це міцні собаки з довгою, кудлатою, рудо-жовтою або землисто-сірою шерстю на тілі та білими лапами. Через густі брови собаки мають серйозний, суворий і водночас веселий вираз морди.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)