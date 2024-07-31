Бостон-тер’єр
Бостон-тер’єри – жваві, дуже розумні собаки із заслуженою репутацією чудових компаньйонів.
Про породу бостон-тер’єр
Бостон-тер’єри випромінюють рішучість, активність і силу. Вони рухаються вільно та граційно.
Кмітливі й добрі бостон-тер’єри – дружелюбні, люблячі собаки. Їх легко впізнати за унікальною чорно-білою мастю, що нагадує смокінг.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 13-15 р.
Дружелюбний / Жвавий / Розумний / Врівноважений
Середня тривалість життя: 13-15 р.
Дружелюбний / Жвавий / Розумний / Врівноважений
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування
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