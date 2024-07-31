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Бостон-тер’єр

Бостон-тер’єри – жваві, дуже розумні собаки із заслуженою репутацією чудових компаньйонів.
Boston Terrier adult in black and white

Про породу бостон-тер’єр

Бостон-тер’єри випромінюють рішучість, активність і силу. Вони рухаються вільно та граційно.

Кмітливі й добрі бостон-тер’єри – дружелюбні, люблячі собаки. Їх легко впізнати за унікальною чорно-білою мастю, що нагадує смокінг.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 13-15 р.
Дружелюбний / Жвавий / Розумний / Врівноважений

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування

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