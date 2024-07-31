Бостон-тер’єр

Бостон-тер’єри випромінюють рішучість, активність і силу. Вони рухаються вільно та граційно.

Кмітливі й добрі бостон-тер’єри – дружелюбні, люблячі собаки. Їх легко впізнати за унікальною чорно-білою мастю, що нагадує смокінг.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)