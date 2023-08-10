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Французький лягавий собака – піренейський тип

Піренейський тип вирізняється більшою наполегливістю, імпульсивністю та швидкістю на місці полювання, ніж гасконський. Також ці собаки вміють стримати енергію, щоб не розплескати її раніше потрібного моменту.
French Pointing Dog - Pyrenean type adult black and white

Про породу французький лягавий собака – піренейський тип

Французький лягавий собака є уродженцем південних Піренеїв. Ця порода добре адаптується до нових умов, тому нею зацікавилися мисливці з інших частин Франції, а також за кордоном.

Французькі лягаві собаки піренейського типу мають загальні характеристики, притаманні також гасконському типу, проте вони менші й легші. Це витривалі, доволі м’язисті, але зовсім не незграбні собаки.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна Франція
Категорія розміру Medium
Середня тривалість життя 12–15 р.
Люблячий / Розумний / Тихий / Врівноважений

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сімейний собака
Потребує багато фізичної активності

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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