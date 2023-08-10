Французький лягавий собака – піренейський тип
Про породу французький лягавий собака – піренейський тип
Французький лягавий собака є уродженцем південних Піренеїв. Ця порода добре адаптується до нових умов, тому нею зацікавилися мисливці з інших частин Франції, а також за кордоном.
Французькі лягаві собаки піренейського типу мають загальні характеристики, притаманні також гасконському типу, проте вони менші й легші. Це витривалі, доволі м’язисті, але зовсім не незграбні собаки.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Франція
Категорія розміру Medium
Середня тривалість життя 12–15 р.
Люблячий / Розумний / Тихий / Врівноважений
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сімейний собака
Потребує багато фізичної активності
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