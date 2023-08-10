Французький лягавий собака – піренейський тип

Французький лягавий собака є уродженцем південних Піренеїв. Ця порода добре адаптується до нових умов, тому нею зацікавилися мисливці з інших частин Франції, а також за кордоном.

Французькі лягаві собаки піренейського типу мають загальні характеристики, притаманні також гасконському типу, проте вони менші й легші. Це витривалі, доволі м’язисті, але зовсім не незграбні собаки.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)