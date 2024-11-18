Епаньоль бретон
Про породу епаньоль бретон
Епаньоль бретони – компактні, міцні й елегантні собаки. Вони уважні, мають жвавий погляд і розумний вираз морди.
Епаньоль бретони мають усі ознаки класу пойнтерів, зокрема видатні навички брати слід на великій відстані, характерну ходу, спонтанність, стійку та вміння приносити дичину, а також природні здібності до навчання.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-13 р.
Легко адаптується / Товариський / Розумний / Люблячий / Врівноважений / Жвавий
Ключові факти
Чудовий сімейний собака
Потребує трохи дресирування
Потребують значного фізичного й розумового навантаження
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