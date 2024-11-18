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Епаньоль бретон

Епаньоль бретони належать до найпопулярніших у світі французьких порід.
Brittany Spaniel adult in black and white

Про породу епаньоль бретон

Епаньоль бретони – компактні, міцні й елегантні собаки. Вони уважні, мають жвавий погляд і розумний вираз морди.

Епаньоль бретони мають усі ознаки класу пойнтерів, зокрема видатні навички брати слід на великій відстані, характерну ходу, спонтанність, стійку та вміння приносити дичину, а також природні здібності до навчання.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-13 р.
Легко адаптується / Товариський / Розумний / Люблячий / Врівноважений / Жвавий

Ключові факти

Чудовий сімейний собака
Потребує трохи дресирування
Потребують значного фізичного й розумового навантаження

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