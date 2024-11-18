Бульмастиф
Бульмастифи не такі великі, як мастифи, проте набагато більші за бульдогів.
Про породу бульмастиф
Бульмастифи – собаки кремезної статури, які виглядають дуже сильними, проте не мають жодних ознак незграбності. Ці відважні, віддані та кмітливі собаки набули слави сильних, активних і надійних захисників.
Незважаючи на величезні розміри, ці собаки дуже дружелюбні й можуть бути чудовими сімейними компаньйонами.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 8-10 р.
Розумний / Кмітливий / Відданий / Сторожовий / Життєрадісний / Жвавий / Завзятий
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 8-10 р.
Розумний / Кмітливий / Відданий / Сторожовий / Життєрадісний / Жвавий / Завзятий
Ключові факти
Чудовий охоронець
Потребує досвідченого власника
Чудовий сімейний собака
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