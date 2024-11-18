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Бульмастиф

Бульмастифи не такі великі, як мастифи, проте набагато більші за бульдогів.
Bullmastiff adult in black and white

Про породу бульмастиф

Бульмастифи – собаки кремезної статури, які виглядають дуже сильними, проте не мають жодних ознак незграбності. Ці відважні, віддані та кмітливі собаки набули слави сильних, активних і надійних захисників.

Незважаючи на величезні розміри, ці собаки дуже дружелюбні й можуть бути чудовими сімейними компаньйонами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 8-10 р.
Розумний / Кмітливий / Відданий / Сторожовий / Життєрадісний / Жвавий / Завзятий

Ключові факти

Чудовий охоронець
Потребує досвідченого власника
Чудовий сімейний собака

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