Бульмастиф

Бульмастифи – собаки кремезної статури, які виглядають дуже сильними, проте не мають жодних ознак незграбності. Ці відважні, віддані та кмітливі собаки набули слави сильних, активних і надійних захисників.

Незважаючи на величезні розміри, ці собаки дуже дружелюбні й можуть бути чудовими сімейними компаньйонами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)