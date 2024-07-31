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Бургоський лягавий собака

Бургоські (іспанські) пойнтери – спокійні та врівноважені собаки із благородним зовнішнім виглядом і характером, який поєднує в собі ніжність та інтелект.

burgos pointing dog adult standing

Про породу бургоський лягавий собака

Іспанський пойнтер – це великий короткошерстий собака з виразною головою, висячими вухами, компактним тулубом і міцними лапами. Він має майже квадратної форми корпус, який виглядає дуже пропорційно та гармонійно, коли тварина стоїть або рухається.

Бургоський лягавий собака – це витривала, універсальна мисливська порода, здатна працювати в місцевостях будь-якого типу. Іспанські пойнтери слухняні, віддані та, насамперед, наділені гострим нюхом і чудовими мисливськими навичками. Вони спокійні й певні у взятому сліді, досконало володіють стійкою й пошуком здобичі.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна Іспанія
Категорія розміру Maxi
Середня тривалість життя 12–14 р.
Ласкавий / Тихий / Життєрадісний / Працьовитий / Слухняний / Врівноважений / Розумний

Ключові факти

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