Бургоський лягавий собака
Бургоські (іспанські) пойнтери – спокійні та врівноважені собаки із благородним зовнішнім виглядом і характером, який поєднує в собі ніжність та інтелект.
Про породу бургоський лягавий собака
Іспанський пойнтер – це великий короткошерстий собака з виразною головою, висячими вухами, компактним тулубом і міцними лапами. Він має майже квадратної форми корпус, який виглядає дуже пропорційно та гармонійно, коли тварина стоїть або рухається.
Бургоський лягавий собака – це витривала, універсальна мисливська порода, здатна працювати в місцевостях будь-якого типу. Іспанські пойнтери слухняні, віддані та, насамперед, наділені гострим нюхом і чудовими мисливськими навичками. Вони спокійні й певні у взятому сліді, досконало володіють стійкою й пошуком здобичі.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Іспанія
Категорія розміру Maxi
Середня тривалість життя 12–14 р.
Ласкавий / Тихий / Життєрадісний / Працьовитий / Слухняний / Врівноважений / Розумний
Ключові факти
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