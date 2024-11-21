Керн-тер’єр
Від жвавих, впевнених у собі керн-тер’єрів походять шотландські тер’єри та вест-хайленд-вайт-тер’єри.
Про собак породи керн-тер’єр
У перекладі із шотландської «cairn» означає «піраміда з каменю». Такі піраміди будували як меморіали або орієнтири на вершині пагорбів чи схилів у Шотландії. Шкідники використовували ці споруди як схованки. Щоб виганяти їх звідти, було виведено керн-тер’єрів.
Керн-тер’єри – активні, витривалі собаки, що впевнено спираються на передні лапи. Вони вільно рухаються великими кроками, надійно відштовхуючись задніми лапами. Як і всі робочі тер’єри, керн-тер’єри мають шерсть, адаптовану до будь-яких погодних умов.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Кмітливий / Жвавий / Грайливий / Життєрадісний / Впевнений / Дружелюбний / Напористий
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Потребує значного дресирування
Не обов’язково мати сад
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