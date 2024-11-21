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Керн-тер’єр

Від жвавих, впевнених у собі керн-тер’єрів походять шотландські тер’єри та вест-хайленд-вайт-тер’єри.

Cairn terrier black and white

Про собак породи керн-тер’єр

У перекладі із шотландської «cairn» означає «піраміда з каменю». Такі піраміди будували як меморіали або орієнтири на вершині пагорбів чи схилів у Шотландії. Шкідники використовували ці споруди як схованки. Щоб виганяти їх звідти, було виведено керн-тер’єрів.

Керн-тер’єри – активні, витривалі собаки, що впевнено спираються на передні лапи. Вони вільно рухаються великими кроками, надійно відштовхуючись задніми лапами. Як і всі робочі тер’єри, керн-тер’єри мають шерсть, адаптовану до будь-яких погодних умов.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Кмітливий / Жвавий / Грайливий / Життєрадісний / Впевнений / Дружелюбний / Напористий

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу
Потребує значного дресирування
Не обов’язково мати сад

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