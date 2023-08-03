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Кане-корсо

Ці досить великі собаки мають масивну й міцну статуру, але також і напрочуд елегантні.

Cane corso black and white

Про кане-корсо

Собак породи кане-корсо, які вирізняються високою здатністю до адаптації, швидкою реакцією та жвавістю, використовують у всьому світі як сторожів майна й худоби.

На перший погляд, кане-корсо може справити враження грізної собаки, але за цією зовнішністю ховаються розум, прагнення догодити й неймовірна відданість своїм власникам.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Італія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Життєрадісний / Сторожовий / Жвавий / Слухняний

Ключові факти

Чудовий охоронець
Потребує досвідченого власника
Потребують відкритого простору

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