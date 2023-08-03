Собак породи кане-корсо, які вирізняються високою здатністю до адаптації, швидкою реакцією та жвавістю, використовують у всьому світі як сторожів майна й худоби.

На перший погляд, кане-корсо може справити враження грізної собаки, але за цією зовнішністю ховаються розум, прагнення догодити й неймовірна відданість своїм власникам.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)