Кане-корсо
Ці досить великі собаки мають масивну й міцну статуру, але також і напрочуд елегантні.
Про кане-корсо
Собак породи кане-корсо, які вирізняються високою здатністю до адаптації, швидкою реакцією та жвавістю, використовують у всьому світі як сторожів майна й худоби.
На перший погляд, кане-корсо може справити враження грізної собаки, але за цією зовнішністю ховаються розум, прагнення догодити й неймовірна відданість своїм власникам.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Італія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Життєрадісний / Сторожовий / Жвавий / Слухняний
Ключові факти
Чудовий охоронець
Потребує досвідченого власника
Потребують відкритого простору
Потребує досвідченого власника
Потребують відкритого простору
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