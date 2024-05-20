Каталонська вівчарка
Каталонські вівчарки дуже пильні й легко переносять спеку, холод і складні погодні умови. Для роботи в екстремальних умовах їм потрібна лише скромна дієта.
Про породу каталонська вівчарка
Каталонські вівчарки – уродженці іспанських Піренеїв, що заселили всю сільську місцевість у рідному регіоні. Це собаки середнього розміру, які мають красиву шерсть, неабиякий розум і відданість, що робить їх ідеальними компаньйонами. Каталонські вівчарки – вправні пастухи, які не просто виконують вказівки, а й від природи вміють самостійно повертати худобу в стадо.
Вони дуже хоробрі й мужні, а тому можуть стати чудовими охоронцями. Стримані, жваві, розумні, витривалі та приємні каталонські вівчарки дуже віддані пастуху й стаду, але ніколи не наблизяться до незнайомця.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Іспанія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Напористий / Впевнений / Ласкавий / Розумний / Відданий / Слухняний / Товариський / Життєрадісний / Працьовитий
Ключові факти
Терпляче ставляться до дітей та інших тварин
Потребує помірного грумінгу
Полюбляє дресирування
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