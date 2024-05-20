Каталонська вівчарка

Каталонські вівчарки – уродженці іспанських Піренеїв, що заселили всю сільську місцевість у рідному регіоні. Це собаки середнього розміру, які мають красиву шерсть, неабиякий розум і відданість, що робить їх ідеальними компаньйонами. Каталонські вівчарки – вправні пастухи, які не просто виконують вказівки, а й від природи вміють самостійно повертати худобу в стадо.

Вони дуже хоробрі й мужні, а тому можуть стати чудовими охоронцями. Стримані, жваві, розумні, витривалі та приємні каталонські вівчарки дуже віддані пастуху й стаду, але ніколи не наблизяться до незнайомця.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)