Чехословацький вовчий собака

Темпераментні й витривалі чехословацькі вовчі собаки мають швидку реакцію. Ці відважні й універсальні собаки є надзвичайно відданими компаньйонами.

Це ніжні собаки, що неймовірно міцно прив’язуються до своїх власників. Серед незнайомців вони можуть поводитися доволі стримано.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)