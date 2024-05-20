Чехословацький вовчий собака
Чехословацький вовчий собака виглядає й рухається, як вовк. Він має гострий зір, слух і нюх.
Про породу чехословацький вовчий собака
Темпераментні й витривалі чехословацькі вовчі собаки мають швидку реакцію. Ці відважні й універсальні собаки є надзвичайно відданими компаньйонами.
Це ніжні собаки, що неймовірно міцно прив’язуються до своїх власників. Серед незнайомців вони можуть поводитися доволі стримано.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Чехія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Жвавий / Життєрадісний / Спокійний / Впевнений / Відданий
Ключові факти
Потребує досвідченого власника
Потребує значного дресирування
Потребує багато простору
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