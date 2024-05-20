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Чехословацький вовчий собака

Чехословацький вовчий собака виглядає й рухається, як вовк. Він має гострий зір, слух і нюх.
Czechoslovakian wolfdog adult lying black and white

Про породу чехословацький вовчий собака

Темпераментні й витривалі чехословацькі вовчі собаки мають швидку реакцію. Ці відважні й універсальні собаки є надзвичайно відданими компаньйонами.

Це ніжні собаки, що неймовірно міцно прив’язуються до своїх власників. Серед незнайомців вони можуть поводитися доволі стримано.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Чехія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Жвавий / Життєрадісний / Спокійний / Впевнений / Відданий

Ключові факти

Потребує досвідченого власника
Потребує значного дресирування
Потребує багато простору

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